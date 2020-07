Giudice: Bonucci squalificato per una giornata

ROMA, 21 LUG - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione al posticipo della 34/a giornata del massimo campionato di calcio, ha squalificato per una giornata lo juventino Leonardo Bonucci, ammonito per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il difensore era già diffidato (10/a sanzione). (ANSA).