Pioli: "Il Milan si diverte e ora va centrata l'Europa"

MILANO, 18 LUG - "Il Milan diverte? Soprattutto si sta divertendo, traspare da come i miei giocatori interpretano la partita e da come vivono gli allenamenti e tutti i momenti in cui stiamo insieme". Lo ha detto Stefano Pioli, dopo la vittoria della sua squadra 5-1 contro il Bologna, proseguendo la corsa verso l'Europa League. "Abbiamo giocato una partita di alto livello contro un avversario difficile. Vuol dire che abbiamo consapevolezza e fiducia. Dobbiamo essere soddisfatto, molto soddisfatti di quello che stiamo facendo ma non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo", ha spiegato a Dazn l'allenatore rossonero, a cui Zlatan Ibrahimovic si è rivolto piuttosto indispettito quando è stato sostituito. "Ha detto qualcosa ma onestamente non ho capito - il commento di Pioli -. E' normale. Devo gestirlo, giochiamo ogni tre giorni e ha avuto un infortunio. Anche questa volta è stato un punto di riferimento importante per la squadra, e io devo gestire le forze di tutti". (ANSA).