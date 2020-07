FA Cup: il Chelsea travolge lo United e va in finale

ROMA, 19 LUG - Il Chelsea è il secondo finalista della FA Cup. La squadra allenata da Frank Lampard ha travolto in semifinale il Manchester United e si giocherà il prestigioso trofeo il primo agosto a Wembley contro l'Arsenal, che ieri sera ha battuto il Manchester City. 3-1 il punteggio a favore dei 'Blues': del francese Giroud, di Mount e di Maguire (autorete) i gol della squadra londinese. Inutile la rete della bandiera di Bruno Fernandes nel finale su calcio di rigore. Paura per Bailly che, dopo un contrasto aereo fortuito con il compagno Maguire, ha perso sangue ed è stato necessario l'ossigeno per rianimarlo. E' stato portato al centro medico per accertamenti e sostituito da Martial. Maguire è rimasto in campo con una vistosa fasciatura al capo, che ha poi tolto nel secondo tempo. Prima del fischio d'inizio, lo stesso Bailly e altri giocatori del Manchester United si sono inginocchiati per supportare la campagna antirazzismo 'Black Lives Matter'. (ANSA).