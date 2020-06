Filippo Inzaghi, speriamo calcio porti serenità. Stasera guardo Juve-Milan

«Grande gioia ed emozione». E' quello che prova Filippo Inzaghi, pronto a tornare in campo col suo Benevento per percorrere l'ultimo tratto di strada verso la serie A. «Speriamo che il pallone ci porti serenità - l'auspicio in un’intervista alla "Gazzetta dello Sport" - Nel periodo peggiore, quando ogni giorno c'erano tantissimi morti, nessuno aveva voglia di calcio: l’unica esigenza era pregare e sperare. Mi auguro che questa drammatica esperienza serva per far tornare tutti sulla terra anche nel nostro mondo, ridimensionando certe cifre assurde: è il momento di resettare e rendere tutto più umano e normale. Adesso comunque non vedo l'ora di accendere la tv e guardare Juve-Milan».

Da allenatore Filippo Inzaghi non è entusiasta della novità dei cinque cambi perché «stravolgono troppo. Però adesso sono utili per ridurre il rischio di infortuni, che comunque ci saranno come dimostra la Bundesliga. In ogni caso l’aspetto fisico conterà tanto, gli ultimi minuti saranno determinanti più del solito, ma alla fine la qualità verrà sempre a galla».

Giocare senza tifosi non è l’ideale «però in questo momento bisogna sapersi accontentare. E' già bello che si possa giocare. Sono anche sicuro che si troverà una soluzione per riaprire parzialmente gli stadi così come si è trovata per parchi acquatici, discoteche, teatri e cinema. Sarebbe un bel segnale per la gente», conclude Filippo Inzaghi.