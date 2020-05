Champions: Uefa valuta ipotesi spostamento finale

(ANSA-AFP) - ROMA, 29 MAG - L'Uefa sta studiando "tutte le opzioni" per il calendario e il format della Champions League di questa stagione, la cui finale era prevista inizialmente per il prossimo sabato a Istanbul. Il New York Times parla di una rinuncia della citta'turca, vista l'indicazione di giocare a porte chiuse, e fonti di Nyon non lo hanno smentito alla France Press. "SUl calendario e il format tutte le opzioni sono sul tavolo e una decisione potrebbe essere presa nell'Esecutivo del 17 giugno". Secondo il quotidiano americano, Istanbul sarebbe pronta a rinunciare in cambio di una riassegnazione in altra stagione. (ANSA-AFP).