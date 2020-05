Golf: Forbes, Woods ottavo sportivo più pagato

ROMA, 29 MAG - Tiger Woods nella Top 10 di Forbes per quel che riguarda gli sportivi più pagati al mondo negli ultimi 12 mesi. Il golfista californiano è all'8/o posto della graduatoria - guidata dal tennista Roger Federer - con 62,3 milioni di dollari incassati. Tra i primi 100 anche altri quattro big del green. Al 14/o posto, con 52 milioni di dollari, ecco Rory McIlroy, numero 1 del ranking mondiale. Al 25/o c'è invece Phil Mickelson che, nonostante i risultati deludenti in campo, ha collezionato 40 milioni di sponsorizzazioni a fronte di soli 800.000 $ guadagnati sul green.Appena fuori dalla Top 50, al 52/o posto figura Jordan Spieth, un altro dei grandi campioni che nell'ultimo periodo non ha certo brillato. Eppure il texano, grazie anche all'accordo di sponsorizzazione con Under Armour ha totalizzato ricavi per 27,6 milioni. Nella lista dei Paperoni di Forbes anche 4 big del green. Oggi come ieri, a far segnare record d'incassi è sempre Woods. (ANSA).