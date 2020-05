Calcio: Kessie torna in gruppo, doppio tampone negativo

MILANO, 29 MAG - Franck Kessie è tornato ad allenarsi oggi a Milanello dopo aver ricevuto l'esito negativo del doppio tampone a cui si è sottoposto nelle scorse ore. Il centrocampista del Milan ha lavorato da solo e da domani tornerà in gruppo. Ci saranno quindi tutti gli effettivi a disposizione di Pioli, eccezion fatta di Ibrahimovic, rientrato in Svezia per lo stiramento al polpaccio. Oggi gli ispettori della Procura della Figc hanno visitato Milanello, non hanno rilevato alcuna criticità e hanno dato un giudizio positivo sull'organizzazione e sulle misure preventive adottate al centro sportivo per il coronavirus. (ANSA).