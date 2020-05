Chiellini "Pronti a regalare nuove emozioni"

ROMA, 28 MAG - "Finalmente oggi abbiamo una data e la certezza che il campionato riprenderà, è un segnale ulteriore che l'Italia sta ripartendo": così sui suoi profili social il difensore della Juventus Giorgio Chiellini saluta il riavvio del campionato. "Non vediamo l'ora di scendere in campo e di fare quello che più amiamo, certi di poter regalare tante emozioni ai milioni di tifosi che erano in attesa". (ANSA).