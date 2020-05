Germania: Lipsia prova sorpasso al Dortmund

ROMA, 28 MAG - Prosegue senza sosta la Bundesliga, si torna subito in campo per la 29/a giornata che inizia con Friburgo-Bayer Leverkusen. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente gli ospiti, a 1.70, il successo del Friburgo sale a 4.50, alta anche la quota pareggio, a 4.00. Il Bayern Monaco, dopo la vittoria nel big match con il Borussia Dortmund, è sempre più vicino all'ottavo titolo consecutivo. All'Allianz Arena arriva un avversario da non sottovalutare, il Fortuna Dusseldorf, imbattuto da 6 giornate e con la salvezza a un punto. Il pronostico è a senso unico, la vittoria di Lewandowski e compagni è a 1.08, missione impossibile per gli ospiti con una vittoria all'Allianz che vale addirittura 26 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 12.00. La sconfitta con la capolista ha lasciato l'amaro in bocca in casa del Borussia Dortmund, che ora sembra aver compromesso del tutto il sogno scudetto. I gialloneri sono ospiti del Padeborn, praticamente condannato alla retrocessione. La squadra di Favre non può permettersi un altro passo falso visto che il Lipsia è alle calcagna: il successo del Padeborn è a 8.50, Dortmund in scioltezza a 1.33, il segno X vale 5.50. Il Lipsia è in agguato sul Dortmund, ma continua a sprecare occasioni. La squadra della Red Bull stavolta va in casa del Colonia ed ha le quote dalla sua, con la vittoria a 1.55, i padroni di casa sono proposti a 5.50 e il pareggio a 4.25. (ANSA).