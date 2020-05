Euro 2022: qualificazioni, Italdonne in campo a settembre

ROMA, 27 MAG - Dopo avere ufficializzato lo slittamento dell'Europeo di un anno (nuovo appuntamento dal 6 al 31 luglio 2022, in Inghilterra), l'Uefa ha ufficializzato le date delle partite della Nazionale femminile di calcio valide per il Gruppo B di euro-qualificazione. La Nazionale di Milena Bertolini, attualmente al comando del Gruppo a punteggio pieno, grazie ai successi su Israele, Bosnia, Georgia e Malta (contro queste ultime due sia all'andata che al ritorno), tornerà in campo il 17 settembre, in casa contro Israele e il 22 andrà a far visita alla Bosnia. Due sfide che si sarebbero dovute disputare il 10 (a Udine) e il 14 aprile (a Zenica) scorsi. Fissate anche le date degli ultimi due match del girone, contro la Danimarca: l'Italia giocherà in casa il 27 ottobre, in trasferta il primo dicembre. Ecco, nel dettaglio, il calendario. 17/9: Bosnia-Danimarca e ITALIA-Israele; 22/9: Malta-Danimarca, Bosnia-ITALIA e Georgia-Israele; 21/10: Danimarca-Israele; 27/10: ITALIA-Danimarca; 26/11: Georgia-Malta; 1/12: Israele-Malta, Danimarca-ITALIA e Georgia-Bosnia. Questa, invece, al momento la classifica: ITALIA punti 18 punti (in 6 partite); Danimarca (5) e Bosnia (7) 15; Israele (6) e Malta 4 (7); Georgia 0 (7). (ANSA).