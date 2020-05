Tiro a volo: nuova road map per le Carte olimpiche in palio

ROMA, 27 MAG - La Federazione internazionale di tiro ha tracciato il nuovo percorso di qualificazione ai Giochi, secondo quanto riporta il sito dell'ISSF e dopo l'approvazione del Cio. Per il tiro a volo le Carte olimpiche in palio nell'Europeo 2020 a Chateauroux (Francia) verranno assegnate nella rassegna continentale 2021 a Osijek (Croazia); quelle in palio con il world ranking verranno assegnate sommando i punti ottenuti fino al 31 marzo 2020, ai quali si sommeranno quelli conquistati in una Coppa del mondo prevista a marzo-aprile 2021. All'Italia mancano ancora i due pass per il trap maschile. Nel caso in cui gli specialisti azzurri non dovessero riuscire a conquistare la carta in palio all'Europeo, potranno ambire a quella assegnata con la classifica mondiale. A oggi il primo posto del ranking nella specialità è occupato da Mauro De Filippis. "Nei mesi scorsi la ISSF aveva riferito di voler assegnare la Carta olimpica per il world ranking il 31 maggio di quest'anno, come da regolamento, e noi avremmo ottenuto la carta al maschile sulla base della classifica attuale, poi ha cambiato idea - spiega il dt azzurro della fossa olimpica, Albano Pera -. Al di là di tutto, e rispettando il principio di massima sportività che ha sempre caratterizzato la mia carriera, credo che questa decisione sia la più logica. Congelare il world ranking, e posticiparlo di un anno, così come le Olimpiadi. Devo ammettere che è stata una decisione non facile da ottenere, perché le idee ai vertici internazionali erano diverse". (ANSA).