Coppa America: web serie di Luna Rossa in vista della sfida

CAGLIARI, 26 MAG - È online il trailer della prima stagione della web-serie "Challengers for Now", dedicata alla sfida del team Luna Rossa Prada Pirelli alla 36/a America's Cup. Il trailer precede le quattro puntate che saranno disponibili sul sito della squadra a partire dal 4 giugno. Attraverso interviste ai componenti del team e immagini esclusive vengono raccontati "segreti" e retroscena della preparazione - il quartier generale è al molo Ichnusa del porto di Cagliari - a una sfida come l'America's Cup. "È un percorso difficile ed estenuante - spiega il team - fatto di sacrifici e passione, di delusioni e successi, dove ogni componente del team si dedica con tenacia e determinazione ad unico obiettivo: vincere la Coppa America e portarla in Italia". Questa serie originale condurrà gli spettatori nella quotidianità della base di Cagliari, seguendo gli allenamenti a terra e in mare, le riunioni dei progettisti, le attività dello shore team e raccontando da un punto di vista unico l'avventura italiana alla conquista del trofeo. (ANSA).