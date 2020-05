Calcio: in Bundesliga sfida scudetto fra Bayern e Dortmund

ROMA, 26 MAG - Scontro al vertice in Bundesliga stasera tra il Bayern di Monaco primo in classifica e il Borussia Dortmund che occupa la seconda piazza. Le due formazioni sono divise da soli 4 punti, e la vittoria dei bavaresi spianerebbe loro la strada verso il titolo, mentre il successo del Dortmund riaprirebbe la corsa scudetto. Si gioca in casa del Borussia, e saranno 90 minuti decisivi. I quotisti di Planetwin 365 danno per favorito il Bayern (1,86), mentre il Borussia è dato a 3,72. Se una vittoria del Bayern, attesa dal 51% dei tifosi di Planetwin365, potrebbe indirizzare la squadra di Flick verso la conquista del 30esimo titolo, un successo dei gialloneri, che convince il 26% dei supporter, riaprirebbe completamente il discorso Meisterschale. La squadra di Favre, che non potrà contare sull'apporto dei tifosi, sa di avere a disposizione un solo risultato: il pareggio (4,10), su cui punta solo il 23% dei tifosi, giocherebbe infatti a favore del Bayern Monaco. Gli analisti di Planetwin365 preannunciano un match ricco di gol con 3 o più reti (Over 2.5 a 1,65) con i bomber delle due squadre a timbrare entrambi il cartellino. Da una parte Lewandowski (1,60) che ha raggiunto Immobile in testa alla classifica della Scarpa d'oro con 27 resti stagionali, dall'altra Haland (2,00), già autore di 13 reti in 13 presenze in Bundesliga con la maglia del Dortmund. All'andata fu un trionfo per il Bayern, vittorioso per 4-0. Assai improbabile che si ripeta lo stesso esito anche nella gara di ritorno (27,47) in cui i bookies propendono per una vittoria di misura 1-2 a favore del Bayern (9,05). (ANSA).