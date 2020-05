Barcellona: se salta Arthur, alla Juve andrà Dembelé

ROMA, 25 MAG - L'asse Barcellona-Torino è sempre rovente. In Spagna si continua a parlare con insistenza del possibile scambio fra Pjanic e Arthur, ma non solo: nelle ultime ore, secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, si sarebbe registrata una novità che può risultare determinante ai fini del trasferimento del bosniaco al Camp Nou. Sarebbe emerso l'interessamento della Juventus per Ousmane Dembelé, esterno d'attacco francese che il club blaugrana ha prelevato dal Borussia Dortmund per 105 milioni. Nel caso in cui, come sembra, il brasiliano Arthur rifiutasse in maniera definitiva la destinazione bianconera, allora ecco che la Juve potrebbe virare proprio sul francesino Dembelé, come probabile pedina di scambio. (ANSA).