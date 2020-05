Golf: PGA Tour; francese Perez vola in Usa, in Texas ci sarà

ROMA, 24 MAG - Victor Perez come Matthew Fitzpatrick. Il golfista francese è volato negli Stati Uniti per prendere parte l'11 giugno al Charles Schwab Challenge, primo evento post pandemia del PGA Tour, in programma a Fort Worth (Texas). Non solo assenze eccellenti, i golfisti europei si dividono. E se Tommy Fleetwood, Francesco Molinari e Lee Westwood preferiscono aspettare l'evolversi della pandemia, anche per rimanere al fianco delle loro famiglie senza esporle a rischi inutili, il transalpino e il britannico hanno preso scelte diverse. Dopo l'esenzione fornita dagli Usa agli sportivi professionisti, che non saranno dunque costretti a una quarantena di 14 giorni una volta arrivati negli States, i due players potranno evitare anche l'isolamento. Ma entrambi non torneranno a breve in Europa. Se Fitzpatrick ha affittato una casa in Florida fino alla fine di agosto, lo stesso potrebbe fare Perez. Come rivelato dal suo manager, il numero 40 del ranking giocherà il Charles Schwab ma anche l'RBC Heritage, il Memorial Tournament, il WGC-FedEx St.Jude e il PGA Championship (primo Major della stagione in programma a San Francisco dal 6 al 9 agosto). Ma potrebbe aggiungere anche altri due eventi a un calendario comunque già ricco di appuntamenti. (ANSA).