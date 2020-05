Basket: Topolino può salvare stagione, Nba tratta con Disney

NEW YORK, 23 MAG - Topolino potrebbe salvare la stagione dell'Nba. La National Basket Association è in trattative con la Walt Disney sulla possibilità di far ripartire la stagione alla fine di luglio nel complesso sportivo Espn Wide World nel Walt Disney Resort di Orlando, in Florida, che nel 2016 ospitò gli 'Invictus Games'. Il complesso,in cui fra le altre cose ci sono tre campi da gioco, potrebbe essere selezionato come l'unico per l'Nba per un finale di stagione senza tifosi. "La Nba è impegnata in colloqui preliminari con Walt Disney per la ripartenza della stagione 2019-2020 alla fine di luglio all'Espn Wide World of Sports Complex", afferma la Nba in una nota, sottolineando che la "priorità continua a essere la salute di tutti coloro coinvolti. Stiamo lavorando con gli esperti sanitari e i funzionari governativi per linea guida che assicurino appropriati protocolli medici". (ANSA).