Calcio: Real e Atletico Madrid celebrano ritorno della Liga

ROMA, 23 MAG - Le due squadre di Madrid, Real e Atletico, celebrano con toni trionfalistici la ripresa della Liga, come annunciato oggi dal premier spagnolo, Pedro Sanchez. "Vuelve la Liga", in italiano "Torna la Liga", accompagnato dall'esultanza del gruppo dei 'Blancos', è il tweet che campeggia sull'account ufficiale del club più titolato del mondo. "Volver es ganar", "Torniamo a vincere", è invece il messaggio postato dall'Atletico Madrid, protagonista anche in Champions, dove ha eliminato i campioni in carica del Liverpool negli ottavi, accedendo dunque ai quarti. (ANSA).