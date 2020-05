Calcio: 4-0 all'Union, l'Hertha vince il derby di Berlino

ROMA, 22 MAG - Il derby di Berlino, la prima stracittadina dell'era post lockdown, se lo aggiudica l'Hertha che batte 4-0 l'Union. Primo tempo senza reti, con i padroni di casa più pericolosi ma mai dominanti. Nella ripresa l'Hertha viene fuori e piazza un uno-due micidiale nel giro di un paio di minuti che di fatto manda al tappeto l'Union: padroni di casa trovano il vantaggio al 6' grazie ad un colpo di testa di Ibisevic in anticipo su Parensen e poi raddoppio dopo appena un minuto con Lukebakio. Il tris arriva al quarto d'ora grazie ad un bel gol di Cunha.Al 32' arriva il quarto gol: stavolta è Boyata, che di testa è bravo ad angolare chiudendo definitivamente la partita. Ripartenza felice per l'Hertha, con due vittorie dopo due incontri mentre l'Union ha collezionato due sconfitte. Con questo successo, la squadra di Labbadia allunga in classifica sui "cugini": l'Hertha sale a quota 34 punti, mentre l'Union resta a 30. (ANSA).