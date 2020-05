Spadafora "lunedì da Figc protocollo ripresa Serie A"++

ROMA, 22 MAG - "Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente a squadre serie A di riprendere allenamenti. E' arrivato ok definitivo Cts. Lunedì 25 riceverò dalla Figc il protocollo per ripresa campionato. Mio impegno sarà quello di fare in modo che il 28 si possa già avere l'orientamento del Cts per poi decidere se riprendere e quando. Voglio essere ottimista per ripresa Paese a anche del campionato. Se riparte l'Italia riparte tutto lo sport e anche lo sport. Linea prudenza ci consente di essere ottimisti". Così il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora a La vita in diretta. (ANSA).