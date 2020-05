Simoni: Torino, perdiamo un amico e un autentico gentiluomo

TORINO, 22 MAG - "Ex calciatore granata e poi allenatore del Toro, nella lunghissima carriera di tecnico Gigi Simoni si è ovunque distinto - oltre alle riconosciute competenze - per le sue qualità morali e umane. Il Toro perde un amico, il calcio piange la scomparsa di un autentico gentiluomo". E' il messaggio di cordoglio della società granata. "il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, settore giovanile - profondamente addolorati, esprimono il commosso cordoglio e la vicinanza ai famigliari di Luigi Simoni, mancato oggi all'affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici". Da giocatore ha disputato con il Torino 81 partite dal '64 al '67, come tecnico è stata una breve esperienza, nella stagione 2000/2001 con il Torino in serie B: dopo otto giornate fu esonerato, al suo posto Giancarlo Camolese. (ANSA).