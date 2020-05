Pugilato:Tyson,nuova sfida a Holyfield?sarebbe sensazionale

ROMA, 22 MAG - 'Iron Mike' Tyson si sente sempre più pronto a un clamoroso ritorno sul ring, all'età di 53 anni. Intervistato da TMZ Live, mostra il suo fisico ancora asciutto e muscoloso, e rivela di star prendendo in sempre maggiore considerazione l'ipotesi di una nuova sfida con il grande rivale Evander Holyfield, come lui ex campione del mondo dei pesi massimi. "Ritrovarlo sarebbe una cosa sensazionale - dice Tyson -, ma lo farei solo per fini benefici. Ma ve lo immaginate lui e io che torniamo sul ring insieme?". "Mi sento in forma, bene davvero - aggiunge - e credo che qualsiasi cosa sia possibile". (ANSA).