Malagò "miliardo allo sport di base? La vedo in positivo"

ROMA, 22 MAG - "Un miliardo allo sport di base? Probabilmente ci sono situazioni che si stanno evolvendo. Se si arriva a quella cifra ci saranno provvedimenti di carattere straordinario. Prendiamola in positivo, se si sono sbilanciati significa che è positivo. Poi come ci si arriverà non spetta a me dirlo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenuto a Radio Incontro Olympia, rispondendo a chi gli chiede un'opinione sull'annuncio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha parlato di un miliardo di aiuti allo sport di base per far fronte all'emergenza Coronavirus. (ANSA).