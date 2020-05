Basket: in Grecia stagione chiusa, Panathinaikos campione

(ANSA-AFP) - ATENE, 21 MAG - Anche il basket greco si arrende al coronavirus. La lega di pallacanestro ellenica ha infatti annunciato la chiusura definitiva della stagione in corso, assegnando il titolo al Panathinaikos, che, in testa al campionato prima dello stop a causa della pandemia, si conferma campione. I club di Salonicco, Aris e PAOK, ultimi in classifica, non saranno invece retrocessi nella seconda divisione. Consacrato per la 39/a volta, il Panathinaikos con 38 punti ha chiuso con due lunghezze di vantaggio sull'Aek Atene. Mentre il basket finisce qui, il calcio greco - sospeso fino al 6 giugno - aspetta per la ripresa l'ok del governo. I club hanno votato all'unanimità il sì a completare la stagione: le squadre hanno ripreso ad allenarsi secondo rigidi protocolli sanitari e, finora, nessun giocatore è stato trovato positivo. (ANSA-AFP).