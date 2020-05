Basket: allarme Petrucci "crisi aziende, sport a rischio"

ROMA, 21 MAG - "Stiamo attraversando uno dei peggiori momenti dal dopoguerra. Il settore che più ne risentirà, a mio avviso, sarà lo sport professionistico perché ad essere in crisi non è il basket, né lo sport in generale. Ma le aziende e gli imprenditori che sono costretti a dover fare tagli dolorosi alle imprese sportive che finanziano, pur di salvaguardare i propri dipendenti". E' l'allarme che il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, ha lanciato al termine del consiglio federale. "Va portato all'attenzione del governo il tema del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive - ha aggiunto Petrucci -. E' necessario inoltre intervenire con le risorse che lo sport genera in proporzione a ciò che le società producono, dopo la legge di assestamento del bilancio" I messaggi lanciati da diversi proprietari, ultimo in ordine di tempo Aldo Vanoli "non saranno inascoltati - fa sapere la federazione -. Il presidente Fip, l'intero Consiglio, è vicino a quanti hanno permesso al basket di continuare ad essere tra gli sport più popolari in Italia. Tra questi Claudio Toti, che con la sua famiglia ha rappresentato la pallacanestro a Roma per 20 anni e a cui va, unanime, il nostro ringraziamento". La federbasket ha già varato un cospicuo piano in aiuto delle società e nelle prossime settimane si impegnerà per supportare ancora, con ulteriori sconti attraverso le Leghe. (ANSA).