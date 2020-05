Antiriciclaggio nel gaming, un manuale contro azioni crimine

ROMA, 21 MAG - Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose è la guida scritta a quattro mani da Antonio Arrotino, Avvocato e giurista d'impresa, AML Manager e MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al Professor Ranieri Razzante, Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Un manuale per gli operatori e gli addetti ai lavori che compongono la filiera del gioco in Italia, per raccogliere la normativa vigente, le tipologie di rischio e le misure da adottare per prevenire potenziali inferenze da parte della criminalità. L'obiettivo che Arrotino e Razzante si sono posti nasce da due considerazioni: le dimensioni del danno che il reato di riciclaggio comporta per il sistema economico italiano - quasi 120mld l'anno - e il fatto che le infiltrazioni criminali avvengono a danno degli stessi concessionari. "Il comparto dei giochi risulta di altissimo interesse per la criminalità. Solo in Italia il gioco illegale vale un quinto della raccolta legale - commenta Arrotino - Tuttavia, sempre di più negli ultimi anni, un contributo fondamentale nel contrasto alla criminalità è arrivato proprio dagli operatori del settore, in primis dai concessionari, che sono diventati autentiche sentinelle di comportamenti illeciti o potenzialmente tali". "Speriamo che questo testo contribuisca a smontare qualche pregiudizio secondo il quale il comparto del gioco è dominato dalla criminalità laddove, al contrario, la criminalità troverebbe alimento in un mercato non sufficientemente presidiato" ha aggiunto Razzante". Il volume è edito da Pacini Giuridica. SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in quello italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited. Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. (ANSA).