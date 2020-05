Bach 'che strani stadi vuoti, ma felicita' Bundesliga'

ROMA, 21 MAG - "Aver visto la Bundesliga tornare in campo mi ha reso felice, anche se quegli stadi vuoti fanno un effetto strano...". Cosi' Thomas Bach, presidente del Cio di nazionalita' tedesca, ha commentato il lento ritorno alla normalita' del calcio. "Il mio auspicio - ha aggiunto Bach, in un'intervista televisiva alla Bbc - e' che tornino tutti gli altri sport. Certo, mi ha fatto uno strano effetto per i giocatori, deve esser stato strano per loro in quegli stadi vuoti. Ma spero sia il primo passo. Lo sport - ha concluso Bach - deve rispettare le regole come ogni altro settore della nostra vita. Ma in questo modo, lentamente, possiamo tornare indietro e togliere via via le restrizioni, in modo responsabile". (ANSA).