Golf: da McIlroy a Koepka, Pga Tour riparte dai big

ROMA, 20 MAG - Da Rory McIlroy a Brooks Koepka, da Dustin Johnson a Patrick Reed. Queste alcune delle stelle annunciate del Charles Schwab Challenge, primo evento del PGA Tour - dopo lo stop per l'emergenza sanitaria di marzo - in programma a porte chiuse in Texas, l'11 giugno. Previsto un field delle grandi occasioni per il torneo del massimo circuito americano che metterà in palio un montepremi di 7.500.000 dollari. Tra i sicuri protagonisti McIlroy, numero 1 mondiale. E ancora: i due "vecchi" padroni del ranking, Koepka e Johnson, ora rispettivamente al 3/o e 5/o posto. In gara, sul percorso del Colonial CC, anche Reed, 7/o nelle classifiche mondiali. Ancora incertezza, invece, sulla presenza dei big europei per via delle restrizioni imposte dagli Usa (14 giorni di quarantena) per chi non risiede negli States. Il PGA Tour è al lavoro, col governo federale, per uscire da una impasse che potrebbe penalizzare i migliori golfisti del Vecchio Continente. (ANSA).