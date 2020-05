Atalanta: Gosens ambasciatore calcio tedesco

BERGAMO, 19 MAG - L'Atalanta ha riportato una nota sul proprio sito ufficiale su Robin Gosens, votato "Ambasciatore del calcio tedesco 2020", con un sondaggio online promosso da Deutscher Fussball Botschafter, associazione no profit che promuove iniziative sociali e benefiche. Nel premio, il "Deutscher Fussball Botschafter Publikumspreises 2020", l'esterno sinistro dei nerazzurri ha preceduto Dzsenifer Marozsán (Lione), Toni Kroos (Real Madrid), Lukas Podolski (Antalyaspor), Ann-Katrin Berger (Chelsea), Leroy Sane (Manchester City), Antonio Rudiger (Chelsea), Benedikt Howedes (Lokomotiv Mosca), Marko Marin (al-Ahli Dschidda), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) e Thilo Kehrer (Psg). Gosens succede al portiere del Barcellona e della Nazionale tedesca Marc-André ter Stegen: "Sono molto felice e orgoglioso, perché è un riconoscimento che viene dato a chi porta in alto il calcio tedesco nel mondo - il commento di Gosens riportato dall'ufficio stampa atalantino -. E vedere i nomi che ho preceduto quest'anno, campioni del calibro di Podolski o Kroos, o che mi hanno preceduto nelle edizioni passate, mi riempie ancora più di orgoglio: vuol dire che stai facendo veramente. Questo premio lo vedo come un frutto del tanto lavoro fatto finora. L'altra cosa che mi rende particolarmente felic, è che il voto è arrivato proprio dalla gente. E poi l'aspetto più importante è lo scopo sociale di questa iniziativa visto che si potrà aiutare anche un'organizzazione benefica a mia scelta". (ANSA).