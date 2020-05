Klopp: "Non vincere titolo? C'è di peggio nella vita"

ROMA, 19 MAG - "Ci sono cose peggiori nella vita rispetto alla mancata vittoria di un campionato. Molte persone hanno problemi economici e di salute, altri sono morte. I nostri centro sportivi sono luoghi sicuri, nessuno potrà infettarsi al loro interno". Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool campione d'Europa e del mondo in carica, in un'intervista concessa alla Bild. Il tecnico tedesco è tornato a parlare di una possibile ripresa del campionato inglese, dove gli mancano pochissimi punti per aggiudicarsi il titolo. "La cosa più importante al momento era affrontare questa crisi, cancellare il campionato sarebbe stato tuttavia ingiusto", ha concluso. (ANSA).