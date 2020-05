Pellegrini "importante ripresa, non solo per il calcio"

ROMA, 18 MAG - "Penso che per i tifosi di calcio sia fondamentale che il campionato di calcio riprenda, ma lo stesso vale per i tifosi della pallavolo e degli altri sport. E sto vedendo che stanno facendo fatica un po' tutti gli sport di squadra". Lo dice l'olimpionica del nuoto Federica Pellegrini in una videoconferenza. "Non ho niente contro il calcio - specifica - so che in Italia è lo sport più importante. Non vorrei però che gli altri sport venissero denigrati. Ci hanno ascoltati e penso che nonostante ci abbiano fatto storcere un po' il naso all'inizio per lo stop agli allenamenti, alla fine ci hanno ascoltati e il governo penso abbia fatto quello che ha potuto con le informazioni che aveva". (ANSA).