Liga: via agli allenamenti di gruppo, ora 10 per volta

ROMA, 18 MAG - La Liga procede verso il ripristino della normalità. Dopo la ripartenza della Bundesliga, e nell'attesa che vengano prese decisioni sulla Serie Ada oggi la Liga torna a un parziale allenamento di gruppo. In altre parole ci si potrà allenare a gruppi di 10 calciatori, come indicato dalle direttive della fase-3. Nonostante alcune città, fra tutte Madrid e Barcellona, siano ancora in una fase piuttosto critica dell'emergenza sanitaria, il Governo spagnolo ha conferito una delega alla massima serie, permettendo così a Real Madrid, Atletico Madrid, Getafe, Leganes, Barcellona ed Espanyol Barcellona di potersi allenare come le altre squadre in zone meno colpite dal Coronavirus. Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, il campionato potrebbe ripartire il 12 giugno. (ANSA).