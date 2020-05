Nuoto: Pellegrini "obiettivo Tokyo, spero di resistere"

ROMA, 18 MAG - "Da un lato penso che il Cio abbia preso la decisione più giusta a rinviare le Olimpiadi. Quel che è successo nel mondo è stata una cosa drammatica per quanto straordinaria. La decisione è stata giustissima. In termini di longevità la faccio da padrona: avrei preferito gareggiare quest'anno, ma va bene così e aspetteremo un altro anno". Lo dice Federica Pellegrini, in una videoconferenza stampa in cui ha annunciato la sua partnership con gli pneumatici Michelin. "Speriamo che queste gomme reggano...", ha aggiunto ridendo la Divina. "Per noi nel nuoto l'allenamento la fa da padrone rispetto agli eventi più importanti dell'anno - ha concluso - Per ora abbiamo solo una data, la più importante, l'Olimpiade dell'anno prossimo. Ma tutte le tappe intermedie ci mancano. Stiamo aspettando le date intermedie per poter fare cicli di lavoro in funzione dei test gare. Stare fermi sei settimane non mi era mai successo nella vita. Devo dire che è stata una sensazione molto strana". (ANSA).