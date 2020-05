Dalla Spagna, Lautaro e Pjanic dicono "si" al Barca

ROMA, 18 MAG - Si apre una settimana decisiva per il calciomercato ai tempi del Coronavirus. Tutto si snoda sull'asse Milano-Torino-Barcellona, coinvolgendo Juventus, Inter e Barcellona. Il Mundo Deportivo pubblica a tutta pagina la notizia che il Barca avrebbe strappato il "si" definitivo a Miralem Pjanic e Lautaro Martinez, per il passaggio in blaugrana. All'Inter e alla Juventus, il club catalano avrebbe offerto contropartite tecniche di assoluto livello: Rafinha Alcantara, Samuel Umtiti e Arturo Vidal ai nerazzurri, Nelson Semedo ai bianconeri. Il croato Ivan Rakitic, secondo il quotidiano spagnolo, invece, sarebbe stato offerto a entrambi i club. (ANSA).