Hudson-Odoi viola lockdown e aggredisce una modella

ROMA, 18 MAG - Callum Hudson-Odoi, con il calcio fermo, riesce ugualmente a far parlare di sé. Il talento del Chelsea è finito nei guai per avere violato il lockdown e per essere stato denunciato da una modella con la quale ha avuto un violento litigio. La notizia è stata pubblicata dal Sun che riferisce di una chiamata ricevuta dalla polizia alle prime ore dell'alba di ieri mattina, nella quale si riferiva del ferimento di una donna. La ragazza è poi finita in ospedale e Hodson-Odoi - secondo quanto riporta il giornale - sarebbe finito in carcere. L'attaccante del Chelsea detiene un altro triste primato: è stato il primo a risultare positivo - fra quelli della Premier - al Covid-19. (ANSA).