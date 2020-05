Golf: sfida benefica Jin Young Ko-Sung Hyun Park

ROMA, 17 MAG - Un testa a testa a scopo benefico tra la regina del golf mondiale, Jin Young Ko, e la numero 3 del ranking, Sung Hyun Park. Così il golf femminile risponde a quello maschile. Il 24 maggio - proprio nel giorno in cui a Hobe Sound (Florida) andrà in scena la sfida bis (dopo quella del 2018 a Las Vegas) tra Tiger Woods e Phil Mickelson, che vedrà tra i protagonisti anche due campionissimi della NFL (e grandi appassionati del green) come Tom Brady e Peyton Manning - le due sudcoreane si affronteranno sul percorso di casa dello Sky 72 Golf & Resort di Incheon nella Hyundai Card Super Match. In palio un montepremi di 81.510 dollari, con l'incasso che sarà devoluto interamente in beneficenza per aiutare a contrastare il coronavirus. "Vogliamo offrire il nostro contributo - la dichiarazione congiunta della Young Ko e della Park (reduce dall'uscita al taglio nel KLPGA Championship, evento del LPGA of Korea Tour, ndr) - nella lotta contro il COVID-19. Speriamo che questo difficile momento possa essere superato il più rapidamente possibile". (ANSA).