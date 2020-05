Golf: LPGA Tour, ripartenza slitta ancora

ROMA, 17 MAG - Mentre il LPGA Korean celebra il successo di Hyun Kyung Park nel KLPGA Championship (primo evento post pandemia) a Yanju, il LPGA Tour, massimo circuito americano di golf femminile, prende altro tempo. La ripartenza, dopo l'emergenza sanitaria, è prevista non più per il 15 ma per il 23 luglio con il Marathon LPGA Classic, in programma a Sylvania, nell'Ohio, sul percorso dell'Highland Meadows GC. Il coronavirus ha portato infatti l'organizzazione a cancellare anche il Dow Great Lakes Bay Invitational, che tornerà nel calendario 2021 del circuito e si disputerà sempre sul percorso del Midland CC, nel Michigan. (ANSA).