La Bundesliga riparte con Borussia Dortmund-Schalke 04

ROMA, 14 MAG - La Bundesliga ripartirà sabato con il derby della Ruehr, Borussia Dortmund-Schalke 04. I padroni di casa inseguono il titolo, a -4 dal Bayern Monaco capolista. Prima della sosta hanno vinto 4 partite di fila; al contrario, lo Schalke non vince da 5 match. Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono nettamente favorito il Dortmund, la cui vittoria è a 1,50, mentre il blitz degli ospiti vale ben 6 volte la posta: il pari è a 4,25. Il 96% degli scommettitori punta sull'1. Haland è il marcatore più probabile, in gol a 2.00. Il Bayern deve difendere il primo posto nella trasferta di Berlino contro l'Union. Sfida senza storia a guardare le quote, i Bullen hanno messo insieme 4 vittorie consecutive prima dello stop e sono avanti, a 1,22, mentre il successo dei padroni di casa sarebbe un'impresa da 12 volte la posta. Difficile anche il pari, a 6,50. C'è da scommettere sulla voglia di gol di Lewandowski, capocannoniere con 25 reti: il bomber del Bayern è proposto marcatore a 1,44. 9 scommettitori su 10 si schierano con il Bayern Monaco. Vittoria in vista anche per la terza forza del campionato, il Lipsia, che ospita il Friburgo e vuole riprendere con una vittoria, data a 1,30, si sale a 9,00 per il successo ospite, il segno X è 5,25. Il Borussia Moenchengladbach, al quarto posto a -6 dalla vetta, va a Francoforte contro l'Eintracht, reduce da 3 ko di fila: il match, secondo i bookmaker, si presenta equilibrato con gli ospiti favoriti a 2,30 e i padroni di casa a 2,90. Il pari vale 3,50. Il 60% ha scelto la vittoria dei neroverdi. (ANSA).