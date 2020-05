Vagnati ds del Torino, Bava va al settore giovanile

TORINO, 14 MAG - Il calcio è ancora fermo, ma le società si riorganizzano. Tra queste c'è il Torino di Urbano Cairo, che ufficializza l'ingaggio di Davide Vagnati come direttore sportivo al posto di Massimo Bava, che dopo un anno in prima squadra torna al settore giovanile. La svolta dopo l'addio di Gianluca Petrachi, passato la scorsa estate alla Roma non senza polemiche, e una stagione complicata, dall'esclusione dall'Europa League all'esonero di mister Walter Mazzarri. Vagnati è stato fino a pochi giorni fa direttore sportivo della Spal, da cui si è separato per approdare al Toro. (ANSA).