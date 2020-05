Ginnastica: le 'fate' azzurre si raccontano

ROMA, 13 MAG - C'è chi sfiora il cielo con un dito e chi lo fa con mani e piedi: lo sanno bene le giovani ginnaste della Nazionale Juniores di artistica femminile, nate tra il 2001 e il 2004, protagoniste di "FATE#RTT2020", una serie creata dalla Federginnastica, nella quale le ragazze non hanno dovuto seguire alcun copione, ma solo il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Tokyo. Tutte hanno dovuto lasciare una normale adolescenza per seguire i rigorosi allenamenti della ginnastica artistica. Le ragazze hanno trasformato l'Accademia di Brescia, la palestra che ha visto crescere campionesse come anche Vanessa Ferrari, in una seconda casa. La serie, composta da due stagioni - la prima già disponibile, la seconda dalla prossima settimana e in esclusiva su DAZN - racconta il percorso delle giovani 'fate' fra parallele, avvitamenti e salti. "Siamo una squadra unita, diciamo che non è stato facile per niente, la notizia del rinvio dei Giochi ci ha sconvolto un po' ma, come abbiamo sempre fatto, il nostro rapporto ci aiuterà ad arrivare più in forma e a non mollare", racconta Giorgia Villa. "Sicuramente avremo molto tempo a disposizione per aumentare i nostri valori di partenza, per mettere nuovi elementi e perfezionare gli esercizi", aggiunge Asia D'Amato. Per Alice D'Amato, "lo scopo è di aumentare il valore di partenza degli esercizi, migliorandoli". Elisa Iorio sostiene che "il sogno di Tokyo è l'obiettivo già da quando eravamo ancora bambine: nessuno ce lo toglierà". "Il rinvio dei Giochi è stato un duro colpo - aggiunge - ci abbiamo sperato fino all'ultimo ma è arrivata quella brutta notizia". (ANSA).