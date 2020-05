Nuoto: Magnini, mio ritorno alle gare? Non chiudo la porta

ROMA, 13 MAG - "Prima di tornare alle gare bisogna tornare ad allenarsi, non lo so, non chiudo le porte". Lo ha detto Filippo Magnini a Tutti convocati, in onda su Radio 24, all'indomani dell'uscita del proprio libro 'La resistenza dell'acqua' (Sperling & Kupfer), in cui racconta anche la vicenda della squalifica per doping e la battaglia legale poi vinta al Tas di Losanna con l'assoluzione. "Anche Jordan quando si ritirò disse non chiudo la porta. Ho 38 anni, gareggerei con chi ne ha 20: quando ho smesso di nuotare ero stanco e anche tranquillo della scelta, ma chi lo sa. Forse, vicende come quella che è accaduta a me, aver vinto questa battaglia con la giustizia sportiva - continua - ha fatto riaccendere l'adrenalina; poi, sentire che hanno rimandato le Olimpiadi e avere ancora un anno a disposizione. Però, al momento, rimangono pensieri". (ANSA).