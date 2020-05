Basket: la Reyer Venezia rimborsa gli abbonamenti 2019/20

VENEZIA, 13 MAG - I campioni d'Italia di basket dell'Umana Reyer Venezia hanno deciso di dare la possibilità a tutti i titolari di tessere d'abbonamento per la stagione 2019/20 di recuperare il valore economico delle partite annullate a causa del Coronavirus. Il rimborso avverrà sotto forma di voucher spendibili per l'ingresso ai prossimi eventi sportivi organizzati della società. Per ottenere il voucher sarà necessario collegarsi al sito di Vivaticket.it e compilare online il relativo modulo. (ANSA).