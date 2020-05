Anche la Svizzera riparte, sul green prima dell'alba

ROMA, 11 MAG - Sul green dalle 5:30 di questa mattina per recuperare il tempo perduto a causa dello stop dovuto alla emergenza coronavirus. Boom di appassionati oggi in Svizzera dove s'è tornati a giocare a golf dalle prime luci dell'alba. Oltre 540 prenotazioni, per quella che è stata definita come una "giornata storica", su due percorsi di gara a 18 buche di Lucerna, il Lakeside e il Woodside. "E' stato fantastico, prima per via delle piogge e poi per il coronavirus, non scendevamo sul green da ottobre". Questo il racconto di molti appassionati all'emittente elvetica Tele 1. (ANSA).