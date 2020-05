PGA Tour, sindaca Fort Worth "Test per tutti"

ROMA, 11 MAG - A un mese esatto dalla ripresa ufficiale dei tornei del PGA Tour, prevista per l'11 giugno (dopo lo stop a marzo per via della pandemia) col Charles Schwab Challenge, la sindaca di Fort Worth (Texas) - teatro della rassegna -, Betsy Price, s'è detta "ottimista" in vista della rassegna. "Possiamo farcela - ha aggiunto la Price in una intervista con ESPN - e lavoriamo quotidianamente di concerto col PGA Tour per far sì che tutto vada per il verso giusto. Ci saranno test per il coronavirus per giocatori, caddie e addetti ai lavori. La sicurezza e la salute di tutti vengono al primo posto, ci saranno controlli per tutta la settimana dell'evento. Siamo entusiasti - ha concluso -, come comunità, di avere l'opportunità di essere i primi a ospitare un torneo del PGA Tour dopo lo stop per l'emergenza sanitaria". (ANSA).