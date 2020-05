Calcio: Milan attende Ibra, Hammarby lo corteggia

MILANO, 11 MAG - Zlatan Ibrahimovic è atteso a Milano nel pomeriggio con un volo privato da Stoccolma dove l'attaccante ha vissuto nell'ultimo mese e mezzo per il Coronavirus, allenandosi con l'Hammarby. Il ds Jesper Jansson è intanto convinto che Ibrahimovic potrebbe finire la carriera proprio nel club di cui è socio. "È probabile - spiega Jansson a 'Expressen' -, penso di sì ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com'è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi questa ipotesi piacerebbe molto". L'attaccante del Milan nei prossimi giorni dovrà fare la quarantena e sottoporsi allo screening medico prima di potersi allenare con i compagni a Milanello. (ANSA).