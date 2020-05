Golf: in Texas nuovo show benefico con big PGA Tour

ROMA, 11 MAG - A Dallas i tornei a scopi benefici di golf durante la pandemia non lasciano, raddoppiano. E così dopo quello organizzato poche settimane fa ecco l'edizione 2.0 del Maridoe Samaritan Fund Invitational (MSFI) che, anche stavolta, andrà in scena sul percorso del Maridoe Golf Club di Carrollton, in Texas. L'evento, che servirà a sostenere quei caddie rimasti senza lavoro a causa della pandemia, si giocherà dal 19 al 21 maggio. A scendere in campo saranno 76 giocatori, tra questi anche diversi big della disciplina come Jordan Spieth, vincitore in carriera di 3 Major. A contendersi il titolo pure altri protagonisti del PGA Tour come il norvegese Viktor Hovland, il messicano Abraham Ancer e gli americani Ryan Palmer, Beau Hossler, Austin Cook e Scottie Scheffler, vincitore lo scorso 30 aprile della prima edizione del torneo. Sul green anche Tony Romo, ex quarterback dei Dallas Cowboys. Lo show andrà in scena a porte chiuse e il vincitore riceverà un assegno di 10.000 dollari da devolvere a quei caddie più in difficoltà. "Sarà un'occasione per far vedere come questo sport possa garantire il giusto distanziamento sociale e l'evento servirà ad aiutare diversi caddie, sperando presto di tornare alla normalità". Queste le dichiarazioni di Spieth, la star più attesa della competizione. (ANSA).