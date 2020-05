Golf: Inghilterra, si torna a giocare il 13 maggio

ROMA, 11 MAG - Mercoledì 13 maggio la pallina da golf tornerà a volare e rotolare anche in Inghilterra. Questa la decisione di Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito che, nel prorogare il lockdown, ha optato per un piccolo alleggerimento delle restrizioni. Niente più limitazioni all'esercizio fisico individuale all'aperto, mentre si potrà fare sport di gruppo solo con membri della stessa famiglia. Via al tennis e al golf, con restrizioni ben precise per quel che riguarda il green. Sarà infatti vietato rastrellare i bunker, toccare le bandiere. Mentre bisognerà mantenere una distanza di almeno 2 metri tra giocatori. Chiusi Club House e spogliatoi, con partenze distanziate di 15 minuti tra ogni player e prenotazioni online o via telefono. (ANSA).