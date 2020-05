Coronavirus: Pezzella, ripartiamo ma quando rischi azzerati

FIRENZE, 10 MAG - "I giocatori vorrebbero ripartire quando il rischio sarà azzerato, come tutti anche noi abbiamo delle famiglie e ci pensiamo". Lo ha detto German Pezzella, parlando su Instagram. "Ci siamo preoccupati visto che alcune persone della Fiorentina si sono dovute curare nei mesi scorsi in ospedale - ha prosgeuito il capitano viola - Ora la situazione sta migliorando in Italia e sono ottimista anche per l'Argentina. Quanto a me, hanno fatto tanti test, sangue e urine, anche al centro sportivo. Dopo aver lavorato in questi mesi a casa, ora andiamo in campo però massimo due alla volta. Dal 18 maggior poi dovremo andare un hotel e chiuderci lì come se fosse un bunker in attesa che decidano se far ripartire il campionato". (ANSA).