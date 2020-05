Coutinho e il Bayern Monaco, avventura al capolinea

ROMA, 10 MAG - L'avventura di Philippe Coutinho al Bayern Monaco può verosilmente essere considerata conclusa. Il fantasista brasiliano, il cui cartellino è di proprietà del Barcellona, il 24 aprile scorso è stato operato a una caviglia e fra qualche giorno avrebbe dovuto avviare il proprio programma di recupero. Però, fa notare il Mundo Deportivo, l'ex interista potrebbe non fare in tempo a rientrare in campo, dal momento che gli sono state prescritte altre sei settimane di pausa, mentre la Bundesliga riprenderà già il 16 maggio. Nella migliore delle ipotesi, pertanto, Coutinho potrebbe farcela a rientrare in campo solo per l'ultima partita di campionato dei bavaresi. Il club più titolato di Germania non sembra intenzionato a riscattare il brasiliano che, per il Barcellona, vale ancora 80 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza del Bayern. (ANSA).