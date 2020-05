Klopp,vorrei abbracciare miei,ma siamo professionisti

ROMA, 09 MAG - "I miei ragazzi mi mancano terribilmente, è tanto che non li vedo e ciò che vorrei fare quando li rivedrò è abbracciarli tutti. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l'esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio". Intervistato da 'BT Sport', il manager del Liverpool Jurgen Klopp parla del calcio che verrà all'antivigilia del meeting in videoconferenza dei 20 club di Premier League, in programma lunedì per discutere del 'Progetto Ripartenza'. "Dobbiamo essere professionisti fino in fondo - ripete Klopp - e farlo dal primo giorno, per capire da dove possiamo ripartire". I giocatori del Liverpool lavoreranno, senza la presenza dello staff tecnico, a gruppi di tre nel centro di allenamento a Melwood. In classifica, prima dello stop per coronavirus, i Reds erano primi in classifica con ben 25 lunghezze di vantaggio sul Manchester City, e a due vittorie (quindi sei punti) dalla certezza matematica di quel titolo nazionale che ad Anfield manca dal 1990. (ANSA).