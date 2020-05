F1: Hamilton, sensazione di vuoto penso a gare senza tifosi

(ANSA-AFP) - LONDRA, 09 MAG - Il sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha dichiarato di sentirsi "più fresco che mai", dopo la lunga pausa forzata della F1 a causa della pandemia. "Ci sono stati momenti negli ultimi cinque anni in cui pensavo che un periodo di riposo sarebbe stato positivo per il corpo e la mente", ha detto, in un video pubblicato dalla Mercedes. "Per un atleta ai vertici non è mai una buona cosa allontanarsi per un anno, ma ci è stato consegnato un periodo parzialmente sabbatico, che mi sta piacendo". Il pilota inglese di 35 anni ha aggiunto che "quest'assenza forzata dalla pista è quasi una benedizione, perché ti fa apprezzare di più le cose pche ami e fai". Hamilton ha aggiunto che la prospettiva di correre senza spettatori "mi trasmette una sensazione di vuoto, perché i tifosi 'fanno' la gara. Non so quanto sarà eccitante un Gp in tv per le persone che lo guardano, ma sarà meglio di niente". (ANSA-AFP).